Как сильная жара влияет на автомобильные шины

Эксперты «Кордиант» рассказали о рисках перегрева шин в жару

Автомобильные покрышки разрабатываются для использования в широком диапазоне температур, по нормативам верхняя граница температуры окружающей среды для летних шин составляет +55 °С. Однако при движении рабочая температура шины сильно поднимается относительно температуры воздуха и, как правило, выше на несколько десятков градусов, рассказали эксперты холдинга «Кордиант».

«Самые высокие значения наблюдаются при совокупности факторов — высокой температуры окружающей среды, разогретого асфальта, предельной загрузки автомобиля и интенсивного движения с постоянной высокой скоростью или с обилием торможений. Это наиболее сложные условия для шин. В первом случае, например при движении по трассе, шина нагревается от процесса сопротивления качению, во втором — еще и от механизмов тормозной системы», - пояснили специалисты.

В таких условиях протектор сильно разогретых шин изнашивается интенсивнее и увеличивается риск внутренних разрушений на тех шинах, которые имеют ремонты или при каких-либо эксплуатационных нарушениях, например недостаточном давлении. Если шина спущена до 1–1,5 атмосферы, что не всегда можно заметить визуально, в движении это приведет к повышенному теплообразованию уже нагретой до предела шины, что опасно выходом шины из строя, то есть ее взрывом на ходу, предупредили эксперты. Также стоит учитывать, что давление в шинах на жаре поднимается, это естественный процесс, и снижать его не требуется.

«Основное правило эксплуатации шин на жаре - контроль внутреннего давления манометром (обязательно на холодных шинах, перед поездкой) и при движении с высокой скоростью периодические остановки каждые три-четыре часа пути на получасовой отдых. При этом чем выше скорость, тем чаще и длительнее должны быть остановки», - прибавили специалисты холдинга.