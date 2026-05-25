Россиянам напомнили о новых правилах регистрации машин

МВД: страховка для регистрации автомобиля в РФ не нужна

Страховать автомобиль для его постановки на государственный учет вовсе не обязательно – такой неожиданный для многих водителей нюанс разъяснили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве уточнили, что действующее законодательство не предусматривает обязательного предъявления полиса ОСАГО при совершении регистрационных действий. Эта информация особенно актуальна для тех, кто только что купил машину или въехал в страну на иностранном автомобиле.

При этом если у водителя нет действующей страховки, ездить на таком транспорте после регистрации всё равно запрещено. Но оформить полис можно и после того, как машина будет поставлена на учёт, и это абсолютно законно. Получается, процедура регистрации и наличие страхового документа – две независимые друг от друга вещи.

Представители МВД подчеркивают, что требование предъявить ОСАГО при постановке авто на учет – это распространённое заблуждение. На деле сотрудники ГИБДД при приеме документов не имеют права проверять наличие у автовладельца страховки. Соответственно, отказ в регистрации по причине её отсутствия неправомерен.

В реальности ситуация складывается так: многие автомобилисты по привычке или по совету продавцов сначала оформляют полис и только потом едут в ГИБДД. Хотя логичнее поступить ровно наоборот – сначала поставить транспортное средство на учёт, а уже затем застраховать гражданскую ответственность. Правда, с одним важным условием: управлять незастрахованным автомобилем после регистрации по-прежнему нельзя, иначе выпишут штраф.