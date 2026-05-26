Запрещенные лекарства для водителей: «летний» список

Кардиолог Маклакова: многие «безобидные» лекарства могут стать причиной ДТП

В жаркую погоду организм становится уязвимее: растут риски отравлений, обострений сердечных недугов и обезвоживания.

Однако многие привычные препараты от этих состояний, как выяснилось, совершенно не подходят тем, кто сидит за рулём. Врачи в беседе с Autonews.ru объяснили, почему некоторые «безобидные» таблетки могут спровоцировать аварию.

По словам кардиолога Татьяны Маклаковой, отдельные медикаменты вызывают сонливость, заторможенность или резкое падение давления – вплоть до потери контроля над машиной. Психиатр-нарколог Александр Ковтун добавил: официального перечня лекарств, запрещённых для автомобилистов, до сих пор нет, поэтому водителю приходится разбираться самому и внимательно читать инструкции перед поездкой.

Какие привычные средства попали под подозрение?

Под удар попали, прежде всего, популярные комбинированные порошки от простуды вроде Терафлю, Фервекса или Ринзы. Парацетамол – ещё полбеды, а вот фенирамин (тот же димедрол) даёт сильный седативный эффект. «Это, по сути, тот же димедрол. Он вызывает выраженную сонливость и снижение скорости реакции», – предупредила Маклакова. В качестве альтернативы она советует «чистый» парацетамол или ибупрофен, но с оговоркой: последний в жару при обезвоживании ухудшает почечный кровоток.

Лоперамид (он же Имодиум) от диареи тоже не подходит – это опиоидный анальгетик, который тормозит нервную систему. При отравлении врачи рекомендуют энтеросорбенты: Смекту, Энтеросгель или Полисорб. «Они не действуют на центральную нервную систему, работают только в просвете кишки», – уточнила кардиолог. При спазмах можно использовать мебеверин (Дюспаталин) – он на реакцию не влияет.

Начало июня – сезон цветения, и многие аллергики хватаются за таблетки. Тут главная опасность – препараты первого поколения вроде димедрола. «Они вызывают сонливость и увеличивают время реакции на дороге. Человек может и заснуть», – рассказал нарколог Ковтун. Современные средства от аллергии третьего-четвёртого поколения лишены такого эффекта, поэтому врачи советуют переходить на них.

Что точно не стоит держать в автомобиле летом?

Эксперты рекомендовали убрать из машины спиртосодержащие антисептики – йод, зелёнку и фукорцин. В жару их испарения в салоне вызывают головокружение, что для водителя совсем не безопасно. Лучше заменить их на водный раствор хлоргексидина или мирамистин.

Итоговый набор для летней аптечки

Собирая дорожную аптечку, стоит включить в неё только те средства, которые не влияют на скорость реакции. Подходящий список выглядит так:

- Сорбенты: Смекта, Энтеросгель.- Обезболивающее: парацетамол 500 мг (только если температура выше 38,5°C и самочувствие нормализовалось).- Средство для регидратации: Регидрон.- Антигистаминное: любое второго-третьего поколения.- Антисептик: хлоргексидин и стерильные салфетки.- Средства для обработки ран: Мирамистин, Левомеколь (не действует на ЦНС).

А вот с сердечно-сосудистыми препаратами всё сложнее. Например, популярный корвалол содержит фенобарбитал – его автомобилистам принимать строго запрещено. В каждом конкретном случае необходимо проконсультироваться с доктором.