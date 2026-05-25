Новый Kia K3 из Узбекистана: гольф-класс по цене В+

Старт продаж, четыре версии и щедрое оснащение за 1,3 млн рублей

В Узбекистане официально стартовали продажи седана Kia K3, собранного на заводе ADM Jizzakh, выяснил портал 110km.ru.

Модель заметно выросла в размерах: длина превысила 4,5 метра, а колесная база достигла 2670 мм – это уже показатели гольф-класса. При этом цены остаются в пределах сегмента В+.

Покупателям предложат четыре комплектации. Базовая Classic за 219,9 млн сумов (около 1,31 млн рублей) оснащена 95-сильным мотором 1.4 и механикой. Уже в «базе» есть 8-дюймовый экран с Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида и мультируль.

Версии Luxe, Prestige и GT-Line получают 1,6-литровый двигатель на 123 л.с. в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Luxe дороже на 20 млн сумов и добавляет подогрев передних кресел, круиз-контроль и цветную приборную панель.

Prestige (269,9 млн сумов или 1,6 млн рублей) порадует LED-оптикой, двухзонным климат-контролем, люком, беспроводной зарядкой и подогревом руля. Топовая GT-Line за 299,9 млн сумов (1,78 млн рублей) выделяется спортивным обвесом, 17-дюймовыми дисками и полным набором систем ADAS: мониторинг слепых зон, удержание в полосе и автоторможение.

Даже начальная версия K3 не выглядит бедной, а топ-комплектации предлагают технологии, прежде доступные лишь более дорогим моделям. Благодаря локализации в Узбекистане седан сохраняет привлекательный ценник, что может стать весомым аргументом для российских покупателей на фоне дефицита привычных иномарок.