Обновленная Niva Legend — подробности о производстве

АВТОВАЗ модернизировал линию сварки кузовов для внедорожника Lada Niva Legend

Стали известны подробности о модернизации, проведенной на производстве внедорожников Niva Legend в ходе майских каникул.

Как сообщает корпоративный вазовский канал «На заводе», новое оборудование и дополнительные посты на линии сварки позволят сваривать до 30 кузовов в час, тогда как ранее максимум составлял всего 22 кузова. Решение объясняют востребованностью внедорожника в России – очевидно, темпы сборки модели будут наращивать.

Напомним, 3 июня на ПМЭФ-2026 будет представлена обновленная Niva Legend.

Главное новшество – двигатель 1.8, который достанется Легенде вслед за Нивой Трэвел. Помимо этого обещан широкий комплекс обновлений – даже больший, чем у Travel при переходе на такой же мотор.

Обновленные внедорожники, которые внешне можно узнать по полностью светодиодным фарам, на АВТОВАЗе уже собирают в тестовом режиме.

Источник:  НА ЗАВОДЕ
