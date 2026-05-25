Лого ЗаРулем
#
МолнияCTO EXPO'26ЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиМотоШиныДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
0CCBot/3.0 (https://commoncrawl.org/faq/; [email protected])false

Представительство Toyota рассказало о деятельности в России

В «Тойота Мотор» рассказали об обязательствах японской компании на российском рынке

В российском офисе «Тойота Мотор» пояснили Autonews.ru, что не намерены бросать владельцев своих машин. Поддержка для автомобилей Toyota и Lexus продолжает оказываться в полном объёме.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

«Мы твердо стоим на принципе «клиент прежде всего»», – заверили в компании. Свои обязательства перед покупателями здесь обещают выполнять строго по российским законам, чтобы гарантировать их безопасность.

Причём речь идет не только о плановом техобслуживании. Японский автопроизводитель по-прежнему запускает отзывные сервисные кампании. Проверить, не попала ли ваша машина под такую акцию, можно самостоятельно на официальных сайтах – Toyota.ru или Lexus.ru.

Последняя подобная кампания прошла весной 2025-го. Тогда сервисмены вызвали 195 минивэнов Alphard – проблема крылась в молдинге капота.

Напомним, прямые поставки машин в РФ Toyota свернула ещё в 2022-м. Однако, судя по финансам, бизнес в стране чувствует себя неплохо: по итогам 2025-го чистая прибыль местного подразделения составила 2,85 млрд рублей – это на 15,8% больше, чем годом ранее.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram