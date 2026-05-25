Новая доступная Honda появилась в продаже: называем цены

В России появился в продаже новый хэтчбек Honda Fit по цене от 1,6 млн рублей

Когда российский авторынок окончательно развернулся лицом к Востоку, привычные хэтчбеки почти пропали из продажи – спрос на них упал, да и предложения особого не было. Впрочем, параллельный импорт способен закрыть эту пустоту. Пример – свежий Honda Fit, выпущенный совместным предприятием GAC-Honda.

Речь идёт о втором рестайлинге четвёртого поколения, разработанном специально для Китая. От предыдущих версий его отличает двухуровневая передняя оптика – сверху узкие ходовые огни, агрессивный бампер и тонкая решётка радиатора.

Пока такие машины привозят только на заказ. Во Владивостоке один из самых выгодных вариантов – ярко-жёлтый экземпляр оценили в 1 600 000 рублей.

Базовая комплектация New включает 15-дюймовые стальные диски с колпаками, тканевый салон, мультируль, электростеклоподъёмники, датчики давления, мультимедию с большим сенсором, кондиционер, кнопку пуска двигателя, электропривод зеркал и функцию «Follow me home».

Другой такой же Fit, только белого цвета, готовы привезти «под ключ» в Набережные Челны. Ценник – 1 750 000 рублей. Салон там тоже тканевый, но кузов светлый.

Технически машина без сюрпризов: под капотом 1,5-литровый «атмосферник» i-VTEC с цепным приводом ГРМ. Работает он в паре с бесступенчатым вариатором Honda. Привод – строго передний, независимо от комплектации.

Если сравнивать с новыми «Ладами», то LADA Iskra SW Cross в топ-версии с вариатором обойдётся в 1 827 000 рублей – дороже. Универсал Vesta SW 2026 года с двумя педалями стоит минимум 1 761 000, а в максималке – все 2 150 000.