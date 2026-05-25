Этот новый российский кроссовер заменит Exeed TXL

Новый российский кроссовер Esteo MX: главные факты

В конце апреля о появлении в России бренда Esteo стало известно широкой публике, а уже 12 мая производитель рассекретил свою дебютную модель – кроссовер Esteo MX. Его сборку организуют на площадке бывшего завода GM, расположенного в Шушарах. Продажи, по словам компании, стартуют этим летом. Обслуживанием и сбытом займется официальная дилерская сеть, которая уже объединяет более 80 автосалонов.

Esteo MX – это, по сути, глубоко модернизированная версия среднеразмерного кроссовера Exeed TXL. Если быть еще точнее – модель, известная на глобальном рынке как Exeed MX. Формально же в основе этого автомобиля лежит гибридный кроссовер Exeed Sterra E05, построенный на той же платформе, что и Exeed TXL. Кстати, его китайская премьера состоялась еще в августе 2025 года.

Внешность у Exeed TXL и Esteo MX практически одинаковая – это особенно выдает штамповка на боковинах. Зато передняя и задняя части различаются заметно. Чтобы отличить новинку от предшественника, достаточно взглянуть на носовой обтекатель и двухъярусную оптику. Корма у Esteo MX решена иначе: визуально она выглядит проще и оснащена сплошным монофонарем. Не позволяет усомниться в родстве моделей Exeed TXL и Esteo MX и начинка под капотом. В движение новый российский кроссовер приводится безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л. с. (375 Н·м) в сочетании с 8-ступенчатым автоматом – тандемом от Exeed TXL. Привод у новинки только полный.

Интерьер у нового российского кроссовера другой, нежели у прежнего Exeed TXL. В салоне Esteo MX разместили торпедо с тремя экранами вместо двойного экрана на модели TXL: приборная панель диагональю 10,25 дюйма; центральный экран мультимедиа диагональю 15,6 дюйма; экран пассажира диагональю 12,3 дюйма. На центральной консоли нашлось место для минимального набора клавиш управления «климатом» и аварийкой. Суммарно семь кнопок.

Визуально салон Esteo MX копирует салон модели Exeed Sterra E05 за исключением иного рулевого колеса. На машине для России нашлось место для гораздо большего числа кнопок на спицах, в то время как на оригинальном Exeed Sterra E05 есть лишь пара «барабанчиков». Руль на глобальном Exeed MX – точь-в-точь как у российского Esteo MX.

Кроссовер Esteo MX адаптировали для российского рынка. Список изменений включает обогрев руля; обогрев всех сидений; обогрев лобового стекла; обогрев наружных зеркал; обогрев форсунок омывателей; увеличенный бачок омывателя; заводской омыватель задней камеры; дистанционный запуск двигателя и регулировка климатической системы через мобильное приложение.

Производство модельной линейки Esteo наладят на заводе в Шушарах по технологии полного цикла. Станет ли с локализацией новый Esteo MX дешевле прежнего Exeed TXL, пока не ясно (комплектации и цены не раскрыты), но именно TXL можно считать отправной точкой при определении стоимости новинки: приобрести такой автомобиль сегодня можно за 3,88–4,34 млн руб.