В России появился новый надежный и просторный японский седан за полтора миллиона

Новые седаны Honda Crider предлагаются под заказ в РФ с ценой от 1,49 млн рублей

На российском рынке появился недорогой седан Honda Crider, который оказался доступнее, чем некоторые отечественные модели. Машины, изначально созданные для Китая на совместном предприятии GAC-Honda, теперь предлагают как в наличии, так и под заказ. Стартовая цена составляет 1,49 млн рублей.

Габариты модели впечатляют: длина почти 4,76 метра, а колесная база достигает 2,73 метра. По размерам Crider ближе к D-классу. В китайской линейке бренда он занимает нишу между Civic и Accord. У нас же, по сути, это прямая альтернатива LADA Vesta (которая в версиях 2026 года стоит от 1 581 000 рублей) и Belgee S50 (минимальный ценник – 1 899 990 рублей).

Honda Crider

Самую привлекательную цену – 1 485 000 рублей – предлагают в Уссурийске. За эти деньги седан привезут под заказ в топовой комплектации Flagship. В оснащение входят светодиодные фары, люк, кондиционер, четыре подушки безопасности, бесключевой доступ с кнопкой запуска, руль с частичной мультифункцией, эко-кожа в салоне, мультимедиа с сенсорным экраном, камера заднего вида с парктрониками, датчик света и 16-дюймовые литые диски с датчиками давления в шинах.

Во Владивостоке цены на аналогичную модель стартуют от 1 600 000 рублей. В Новосибирске седан обойдется в 1 750 000 рублей. В городе Заринск Алтайского края машину продают из наличия за 1 790 000 рублей – причём в эту сумму уже включены утильсбор и таможенные расходы.

Интерьер Honda Crider

Дороже всего Honda Crider предлагают в европейской части страны. В Ростове-на-Дону дилер реализует несколько «Крайдеров» из наличия минимум за 2 100 000 рублей. В Липецке за пару машин просят 2 360 000 рублей. А в Москве и Санкт-Петербурге цены достигают 2 590 000 и 2 500 000 рублей соответственно.

Техническая начинка у всех предлагаемых автомобилей одинаковая. Под капотом – 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор от Honda Civic мощностью 122 лошадиные силы. Работает он в паре с бесступенчатым вариатором.