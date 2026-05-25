Совершивший пьяное ДТП сын бизнесмена предстанет перед судом

На устроившего пьяное ДТП 21-летнего Сергея Корнилова завели уголовное дело

21-летний Сергей Корнилов, на прошлой неделе протаранивший в Нижнем Новгороде две машины на своем Mercedes-Benz SL, помещен в изолятор временного содержания.

В рамках расследования уголовного дела по факту совершения действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, следователем УМВД России по Нижнему Новгороду автомобиль признан вещественным доказательствам и будет перемещен в место хранения изъятого автотранспорта. 21-летний фигурант уголовного дела до избрания меры пресечения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – уточнило Управление МВД по Нижегородской области.

Сообщается также, что следователь намерен выходить в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 20 мая Корнилов «прославился» тем, что устроил пьяное ДТП, вылетев в повороте на встречку и «собрав» две машины, которые получили тяжелые повреждения. К счастью, люди не пострадали. Перед инцидентом Корнилов выложил видео из ресторана, на котором он распивает алкоголь, сообщает, что собирается сесть за руль и не боится никакой ответственности.

Сергей Корнилов является сыном бывшего гендиректора ГК «Луидор» С.А. Корнилова, скончавшегося в 2024-м. С 2025-го по настоящее время Корнилов-младший собрал 161 штраф, из которых 51 материал – по статье 20.25 КоАП РФ, то есть за уклонение от исполнения административного наказания. Большая часть штрафов уже оплачена, но на данный момент Корнилов задержан до избрания меры пресечения по возбужденному уголовному делу.