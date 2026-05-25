Можно ли сесть на нижнюю полку, если билет на верхнюю? Вот что говорят в РЖД

РЖД: пассажир с верхней полки может есть за столом у нижней в определенное время

Пассажир с верхней полки не имеет права просто так занять нижнюю в купе или плацкарте. Место строго закреплено за тем, на кого выписан билет, и согласие соседа снизу на посиделки без еды – дело исключительно добровольное. Выселить вас с законной полки, по сути, никто не в силах.

Правда, тут есть важное уточнение: приём пищи – отдельная история. С первого сентября 2023 года действуют строгие правила. Утром с 07:00 до 10:00 можно посидеть за столиком у нижней полки не дольше получаса. Днём перерыв длиннее – с 12:00 до 15:00 выделяется целый час. А вечером, с 19:00 до 21:00, снова лимит в 30 минут. Если сосед снизу отказывается пускать вас к столику в эти часы, это прямое нарушение – нужно звать проводника, а если не помогло, то и начальника поезда.

С багажом тоже свои заморочки. Первым своё место под нижней полкой загружает тот, кому она принадлежит. Если осталось свободное пространство, туда можно поставить и сумки верхнего пассажира. Зато у верхней полки приоритет на так называемую «третью» полку для багажа – правда, если она вообще предусмотрена конструкцией вагона.

Меняться местами без переоформления билетов, вообще, нельзя. В купе цена верхней и нижней полки отличается, причём верхняя, как правило, дешевле. А вот в плацкарте стоимость одинаковая. Если вдруг захотелось пересесть, можно переоформить билет за сутки до отправления – при условии, что есть свободные места. Это обойдётся в 222,7 рубля плюс доплата разницы в цене, если она есть.

«На практике большинство конфликтов решается вежливой просьбой. Но пассажиры должны знать свои права. Если пассажир с верхней полки хочет поесть в разрешённые часы, а сосед снизу отказывается – это прямое нарушение правил. Обращайтесь к проводнику, он обязан разъяснить ситуацию», – комментирует эксперт tutu.ru и travel.yandex.ru Мария Гагулина.

Кстати, пассажиры со стажем знают, что самые удачные места в плацкарте – с 13 по 28. Они находятся в середине вагона: и до кипятка близко, и от туалета подальше. А вот 37-е и 38-е, наоборот, считаются неудачными – прямо у уборной. Чтобы гарантированно взять нижнюю полку по выгодной цене, билеты лучше покупать за 90 дней до отправления. На схеме вагона места для пассажиров с животными обычно отмечены серым цветом.

Подведём итог: знание правил здорово выручает в дороге. У верхнего пассажира есть чёткое законное право на столик в определённые часы. Во всё остальное время – только если сосед согласится по доброй воле.