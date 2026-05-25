Hyundai запатентовала новый недорогой кроссовер в РФ

Компания Hyundai запатентовала субкомпактный кроссовер Hyundai Venue в России

Дизайн субкомпактного кроссовера Venue второго поколения запатентован в России – источник обратил внимание на появившиеся в открытой базе соответствующие документы.

Отметим, что сам факт появления российского патента не указывает на готовящийся дебют в РФ, особенно с учетом реалий – скорее, речь о защите от копирования. Однако модель для России действительно могла бы оказаться успешной. По габаритам она близка к популярной у нас Крете, но имеет только передний привод, а в гамме силовых агрегатов присутствуют «доналоговые» бензиновые моторы 83-120 л.с. и дизель, в пару которым идут МКП или вариатор.

Кроссовер Hyundai Venue представлен в 2025 году, производство – в Индии. Такие машины, как и соплатформенные Kia Sonet, уже приезжают в Россию по параллельному импорту – из Индии и из Южной Кореи. Цены сильно разнятся в зависимости от российского города (и комплектации авто) и в среднем составляют 2-3 млн рублей.