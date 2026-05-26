Красный Запорожец в идеале — совсем недорого!

На продажу выставили красный ЗАЗ-968М Запорожец с пробегом 15 тысяч км

В Раменском продают Запорожец ЗАЗ-968М в хорошем состоянии и с небольшим пробегом.

Машину 1988 года выпуска выставил на продажу ее единственный владелец. Он сообщает, что машина эксплуатировалось очень мало, прошла всего 15 тысяч км. Кузов – в родной краске, все элементы родные. Заменены все технические жидкости. Машина полностью исправна, в состоянии «сел и поехал», и способна доехать куда угодно, уверяет хозяин. И добавляет: «продам только ценителям и только в хорошие и бережные руки».

Запорожец стоит на учете с документами СССР, номера – белые советского образца. Цена за этот красный кусочек ностальгии – всего 209 тысяч рублей...