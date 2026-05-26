Импорт иномарок в Россию из этой страны вырос на 185%: какие машины везут?

Ввоз новых авто из Киргизии в Россию вырос на 185% за четыре месяца 2026 года

Как показала аналитика Сергея Целикова, поставки новых легковых машин из Киргизии в Россию резко пошли в гору. Только за первые четыре месяца 2026 года через эту республику ввезли 22,1 тысячи автомобилей – это на 185% больше, чем за тот же период в 2025-м.

Киргизию активно используют как транзитный хаб именно неофициальные импортеры. Зачем? Главным образом, ради машин с мощными моторами: свыше 80% всего «киргизского» импорта пришлось на авто с двигателями от 160 л.с. и выше.

Брендовые предпочтения распределились так. Безоговорочный лидер – японская Toyota с долей 27,5% всех поставок. В пятерку также вошли Audi (12,4%), Volkswagen (12%), BMW (9,2%) и китайская Geely (7,8%).

Среди моделей две трети топа – кроссоверы. Первое место занял Toyota RAV4 (2,5 тыс. штук), за ним чуть отстал Toyota Highlander (2,3 тыс.). Десятку самых востребованных замыкают Audi Q5, Geely Monjaro, Volkswagen Tiguan, BMW X3, Toyota Camry, Volkswagen Teramont, Zeekr 9X и Lynk & Co 900.

Параллельно с этим Целиков провел опрос и выяснил главные причины снижения спроса на новые авто внутри самой России. Решающим фактором для покупателей стали высокие банковские ставки – их назвали 63% респондентов.

На втором месте падение платежеспособности населения из-за общей экономической ситуации, с этим согласны 43% опрошенных. И еще четверть россиян призналась: они просто ждут возвращения иностранных брендов на отечественный рынок.

