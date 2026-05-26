Названа главная причина ускоренного износа автомобиля

Эксперт Ашот Ерицян: агрессивная езда и резкие торможения ведут к износу авто

Многие россияне сами того не замечая, тратят на автомобиль гораздо больше, чем могли бы. Главная причина – манера вождения, объяснил исполнительный директор по работе с партнёрами «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

Постоянные резкие ускорения и экстренные торможения – это прямой путь к ускоренному износу двигателя, подвески и тормозной системы. Агрессивная езда не только сжигает больше топлива, но и серьёзно нагружает ключевые узлы машины. В результате детали выходят из строя быстрее, а счёт за обслуживание растёт.

«Спокойный стиль вождения помогает не только экономить топливо, но и продлевает срок службы автомобиля. Дополнительные расходы на машину чаще всего возникают из-за отсутствия регулярного обслуживания и несвоевременной диагностики. Мелкие неисправности, оставленные без внимания, со временем превращаются в серьезные и дорогостоящие ремонты», – отметил Ерицян.

Эксперт также предупреждает: попытка сэкономить на качественных расходниках, масле или своевременной диагностике – это ложная экономия. Чаще всего такая стратегия оборачивается гораздо более дорогим ремонтом в будущем. По сути, поддерживать авто в исправном состоянии гораздо выгоднее, чем разбираться с последствиями серьёзных поломок.

Своевременное техобслуживание, контроль за состоянием шин и плавная манера езды – вот три кита, на которых держится разумное сокращение расходов. Когда забота о машине становится привычкой, эксплуатация автомобиля превращается в куда более предсказуемый и финансово оправданный процесс, подчеркнул специалист.