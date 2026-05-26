Эти «европейцы» из Китая намного лучше глобальных версий: список из 6 моделей

Китайские версии европейских автомобилей крупнее и богаче оснащены

Российские покупатели всё активнее присматриваются к «китайским европейцам» – автомобилям, которые производятся специально для рынка КНР и часто не имеют аналогов в остальном мире. В центре внимания оказался Volkswagen Tiguan L нового поколения, который по габаритам и оснащению переигрывает глобальную версию. Впрочем, не он один: Mercedes-Benz E-Class Long, Audi A5L и BMW X3L тоже находят своих владельцев благодаря альтернативному импорту.

Volkswagen Tiguan L 2025 года – вовсе не простая растяжка кузова, как думают многие. Создавая автомобиль на архитектуре MQB Evo, инженеры переработали настройки шасси, внесли оригинальные решения в дизайн передка и кормы. Длина такого кроссовера – 4733 мм, а колёсная база выросла до 2791 мм, что на 109 мм больше, чем у европейского «собрата». На выбор – бензиновые турбомоторы 1.5 (160 л.с) или 2.0 (186 л.с) с передним или полным приводом. Причём для ввозящих в РФ компаний особенно интересен младший двигатель: его 160 «лошадей» почти дотягивают до порога, за которым утилизационный сбор становится коммерческим, а значит, ввоз оказывается дешевле.

По-настоящему удивляет флагманская версия Tiguan L Pro. Она оснащается 2-литровым турбомотором на 220 л.с., полным приводом и таким набором опций, которого нет даже у немецкого Tiguan: пневмоподвеска, система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, работающий до 130 км/ч. В Китае L Pro стоит от 236,8 тыс. юаней (примерно 2,9 млн рублей), но российские перекупщики просят за упакованные экземпляры от 4,5 до 5,5 млн рублей.

Удлинённый Mercedes E-Class с индексом V214 – почти что лимузин. Колесную базу растянули на 133 мм (до 3094 мм), так что сзади можно спокойно закинуть ногу на ногу, не касаясь спинки переднего кресла. Основные моторы – 2-литровые турбочетвёрки с 48-вольтовым стартер-генератором. Салон – это сплошной экран SuperScreen и кресла с кожаной отделкой, подогревом и вентиляцией. Альтернативный импорт доставляет такой седан в РФ по цене от 8,6 до 10 миллионов рублей.

Особая история – Audi A5L. Пока весь мир получает A5 только в кузове лифтбэк, для Китая немецкий бренд сделал исключение: классический трёхобъёмный седан с отдельным багажником. Машину украшает цельная светодиодная полоса на корме и подсвеченные кольца эмблемы – детали, которых нет в Европе. Длина кузова – 4908 мм, база на 77 мм длиннее глобальной версии. Двигатель – 2.0 TFSI на 204 или 272 л.с. В начинку также вписан комплекс безопасности от Huawei. Продажи в КНР начинаются с 289,8 тыс. юаней (3,55 млн рублей), а российские дилеры хотят минимум 5,7 млн.

Volkswagen Magotan нового поколения технически близок к глобальному Passat, но его интерьер – это минимализм в чистом виде. Основной элемент – 15-дюймовый дисплей мультимедиа, повёрнутый к водителю, а физических кнопок практически нет. Пневмоподвеска здесь – часть опционального пакета. Моторы – 1.5 TSI и 2.0 TSI с поддержкой 48В. В Китае Magotan стоит от 189 тыс. юаней (2,3 млн рублей). Но главная его фишка – второуровневый автопилот на нейросетях, способный не только подруливать в полосе, но и заезжать на магистрали и съезжать с них, а также распознавать светофоры и дорожные знаки.

BMW X3L – это отдельная модель с индексом G48 против глобального G45. Инженеры добавили 111 мм к колёсной базе, из-за чего у машины изменились центральная стойка и задние двери. По простору на втором ряду кроссовер вплотную приблизился к X5. Под капотом – 2-литровый мотор с 48-вольтовым стартер-генератором (258 сил в версии xDrive30Li). В Китае ценник стартует с 399,6 тыс. юаней (4,9 млн рублей), в России – от 7 млн.

Задний ряд «трёшки» с индексом G28 дарит простор, достойный «пятерки»: база выросла ровно на 110 мм, до 2961 мм. В начале 2026 года седан обновили, сделав базовое оснащение очень щедрым: подогрев передних сидений, электропривод пятой двери и камеры 360° уже в стандарте. Двигатели – проверенный B48 объёмом 2,0литра в вариантах 184 и 245 л.с. с 8-ступенчатым ZF. Российские дилеры продают такую «трёшку» в версии на 245 сил за 7,1 млн рублей.

