Мотоциклистам могут открыть выделенки

Глава Минтранса Никитин поддержал идею мотоциклов на выделенных полосах

Минтранс намерен изучить возможность разрешить водителям мотоциклов передвигаться по полосам, предназначенным для автобусов и троллейбусов, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

«Как байкер, конечно, я за. Как министр – надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос. Он будет прорабатываться, я думаю, вместе с вопросом про электровелосипеды, надо будет посмотреть, как оптимально выстроить схему движения», – сказал Никитин.

Госдума на пленарном заседании 15 апреля отклонила законопроект, которым предлагалось разрешить водителям мотоциклов, мопедов, а также транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид», ездить по выделенным полосам для общественного транспорта.