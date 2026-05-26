Новый минивэн от АВТОВАЗа — первые фото

На выставке COMvex АВТОВАЗ представит минивэн, микроавтобус и фургон SKM M9

В рамках выставки COMvex в Москве с 26 по 29 мая АВТОВАЗ представит новую коммерческую модель бренда SKM – пресс-служба производителя опубликовала первые фото SKM M9 в различных исполнениях.

Сообщается, что новинка разработана совместно с компанией «Промтех» из Нижнего Новгорода, партнером АВТОВАЗа по производству коммерческого транспорта и специализированных фургонов.

SKM M9 – это переднеприводный автомобиль с 2-литровым 150-сильным дизелем. Трансмиссия – 6МКП или 9АКП. В Москве покажут сразу четыре модификации: 7- и 8-местный минивэн, 9-местный микроавтобус и фургон.

Минивэн SKM М9 «Бизнес» – рассчитан на 6 пассажиров и водителя. В салоне пять мест, плюс одно – рядом с водителем. Салон оснащен передвижным столом и трансформируемыми сиденьями. Покажут автомобиль черного цвета с механикой.

Минивэн «Трансфер» – рассчитан на 7 пассажиров и водителя. Отличается расширенным багажным отделением. В салоне – пять сидений, еще два – рядом с водителем. Будет представлена серая машина с автоматом.

Микроавтобус «Комфорт» – рассчитан на 9 человек (7 в салоне, один рядом с водителем) и имеет увеличенные длину и высоту. На выставке будет представлен автомобиль голубого цвета с автоматом.

Цельнометаллический фургон – полезный грузовой объем 9,6 куб. м. Его покажут в белом цвете с 9АКП.

SKM M9 планируется выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти. Напомним, SKM – новый бренд АВТОВАЗа, его модели являются локализованными копиями китайских машин SRM Jinhaishi. Первой моделью стал легкий коммерческий автомобиль SKM М7, в мае начались его отгрузки дилерам. Ну а «старшую» модель SKM M9 можно будет впервые увидеть с 26 по 29 мая в московском в «Крокус Экспо» в павильоне №3, зал 15, стенд №15-345.