Премьера года: Горьковский автозавод покажет на COMvex-2026 новую платформу

На COMvex-2026 ГАЗ представит перспективную универсальную модульную платформу

На выставке коммерческого транспорта COMvex-2026, которая проходит с 26 по 29 мая в МВЦ «Крокус Экспо», Горьковский автозавод ( ГАЗ) раскрыл детали своей экспозиции.

Главной интригой стенда станет демонстрация перспективной модульной платформы, на базе которой в будущем планируется выпускать широкую линейку легкой коммерческой техники.

Такой подход, уже опробованный на электромобиле GAZelle e-NN, позволяет выпускать различные модификации автомобилей (от бортовых грузовиков до спецтехники) с минимальными временными затратами на освоение в производстве.

Новая платформа ГАЗа

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Сдается, что эта неприметная «тележка» может оказаться одним из самых интересных экспонатов выставки COMvex.

Похоже, это основа Газели следующего поколения! Вот самое интересное, что я заметил: шасси электрическое, причем безрамное и двухмоторное – с полным приводом! Интегрированная в основание платформы тяговая батарея явно очень большой емкости. Независимая подвеска и спереди, и сзади – плюс подруливающие задние колеса! Очень маленькая погрузочная высота.

Ждем презентации со всеми подробностями.

COMvex – крупнейшее в России, СНГ и Восточной Европе отраслевое событие, объединяющее весь спектр коммерческого транспорта и новейших технологий. Экспозиция охватывает грузовой и пассажирский сегменты, легкие коммерческие автомобили, электротранспорт, сервисные услуги и комплектующие.