Эти автомобили с китайского рынка очень популярны у россиян

Топ-6 машин китайского рынка, которые выгодно везти в Россию

Особый интерес для покупки в КНР и последующего ввоза в Россию представляют удлиненные версии автомобилей Volkswagen Tiguan, Mercedes E-Class, BMW X3 и других моделей мировых автоконцернов. Для Китая эти машины выпускаются в версии с увеличенной колесной базой. Актуальный Volkswagen Tiguan L образца 2025 модельного года – это не очередной «глобальный» автомобиль с простой растянутой колесной базой. Инженеры полностью переработали переднюю и заднюю части кузова, а также изменили настройки шасси, используя платформу MQB Evo.

С длиной в 4733 мм и колёсной базой 2791 мм – это целых 109 мм разницы с европейской версией. Зато на китайском рынке можно взять Tiguan L с турбомотором 1.5 на 160 л.с. – и это как раз пограничная мощность для льготного тарифа утилизационного сбора в России. Цена в Китае стартует от 181,8 тыс. юаней (около 2,2 млн рублей).

Топ-версия Tiguan L Pro идёт только с 2,0-литровым двигателем на 220 л.с., полным приводом и стоимостью от 236,8 тыс. юаней (2,9 млн рублей). У нас же такие машины продаются по параллельному импорту за 4,5-5,5 млн рублей, но за эти деньги вы получаете адаптивную пневмоподвеску и автопилот, работающий до 130 км/ч. Ничего подобного нет у европейского Tiguan.

Mercedes-Benz E-Class Long с индексом V214 – это почти S-класс по комфорту для задних седоков. По сравнению с обычной версией колёсная база выросла на солидные 133 мм, достигнув 3094 мм. Если водитель ростом 180 см сядет за руль, пассажир сзади спокойно скрестит ноги, не боясь испачкать кресло.

На китайском рынке машину оснащают 2,0-литровыми бензиновыми моторами с 48-вольтовым стартер-генератором, а в салоне – три экрана SuperScreen, кожаная перфорированная обивка и сиденья с подогревом и вентиляцией. В России такие E-Class стоят 8,6-10 млн рублей.

Audi A5L – уникальный случай: это классический трёхобъёмный седан, который в других странах просто не производят (там A5 – исключительно лифтбэк). Ещё одна фишка – светодиодная полоса во всю ширину кормы с подсвечиваемыми кольцами Audi, чего нет на европейских машинах.

Длина A5L – 4908 мм, колёсная база – 2969 мм (на 77 мм больше, чем у глобальной A5). Под капотом – турбомотор 2.0 на 204 или 272 л.с., плюс система активной безопасности от Huawei. В Китае базовая версия стоит 289,8 тыс. юаней (3,55 млн рублей), российские продавцы просят минимум 5,7 млн рублей.

Volkswagen Magotan технически родственен европейскому Passat, но кузовные панели и задняя часть кузова у них свои. Передок и шасси – общие, а вот салон отличается: огромный 15-дюймовый экран мультимедиа, минимум физических кнопок, пневмоподвеска и гибридный 48-вольтовый подхват (моторы 1.5 TSI и 2.0 TSI).

Цены в Китае стартуют с 189 тыс. юаней (2,3 млн рублей). Но главная гордость Magotan B9 – автопилот второго уровня на нейросети: он сам меняет полосу, съезжает и выезжает с трассы, распознаёт красный свет и знаки.

BMW X3 L, он же G48 – китайский вариант четвёртого поколения, где колёсная база на 111 мм длиннее, чем у глобального X3 G45. Простор для задних пассажиров – как у X5, а центральная стойка и задние двери переработаны.

Основные продажи в Китае приходятся на версию xDrive30Li с 2,0-литровым мотором на 258 л.с. и 48-вольтовым стартер-генератором. Стоит такой кроссовер от 399,6 тыс. юаней (4,9 млн рублей), в российских салонах – от 7 млн.

И наконец, BMW 3 Series L с индексом G28 получила те же 110 мм растяжки – колёсная база 2961 мм, а пространство сзади как в «пятерке». В январе 2026 года модель обновили: теперь уже в базе есть подогрев передних сидений, электропривод багажника и камеры кругового обзора.

Под капотом – 2,0-литровый двигатель B48 мощностью 184 или 245 л.с., в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF. Привод – задний или полный. У российских дилеров такие «трешки» с 245-сильным мотором стоят от 7,1 млн рублей.