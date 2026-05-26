Автобренд Esteo объявил о партнерстве с олимпийским комплексом «Лужники»

Премиальный российский автомобильный бренд Esteo представляет программу привилегий для владельцев автомобилей марки и раскрывает выбор стратегических партнеров.

В основе философии Esteo лежит концепция «искусство жить» — ключевыми элементами философии являются забота о себе, эстетика повседневности, культура осознанного наслаждения. Выбор партнеров для реализации программы привилегий в полной мере отражает философию бренда и подтверждает премиальное позиционирование.

Один из важных векторов – партнерство с «Лужниками». Легендарный спорткомплекс, который для многих поколений москвичей стал символом спортивной жизни, откроет для клиентов Esteo закрытые мероприятия. Также владельцы автомобилей получат долгосрочную систему привилегий и смогут участвовать в тест-драйвах всей линейки бренда.

«Esteo – новый российский премиальный автомобильный бренд, и наша амбиция с самого первого дня заключается в построении целой экосистемы комфорта вокруг клиента. Премиальный статус автомобиля определяется прежде всего технологической базой, безопасностью, а также высоким сервисом. Сотрудничество с Novikov Group и «Лужниками» – это последовательный шаг в реализации долгосрочной партнерской стратегии. Эта синергия позволяет интегрировать бренд в привычную инфраструктуру клиентов, обеспечивая им доступ к философии «искусство жить» вне зависимости от контекста – будь то ресторанная индустрия или спорт. В 2026 году мы продолжим этот стратегический диалог и реализуем серию новых совместных инициатив, направленных на расширение пакета привилегий и развитие премиального сервиса», – сказал Алексей Ледков, операционный директор Esteo.

Esteo планирует и дальше расширять пул привилегий и развивать сервис. По сути, речь идет о том, чтобы автомобиль стал не просто средством передвижения, а частью образа жизни – комфортного, осознанного и наполненного.

