160 сил и богатая комплектация — добротный кроссовер дешевле 2 млн

Дилеры FAW распродают кроссоверы Bestune T77 по цене 1 950 000 рублей

Стали известны причины резкого взлета продаж кроссоверов Bestune T77.

На фоне ухода модели с рынка РФ и распродажи по сниженным ценам большую партию машин закупил крупный оператор каршеринга, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу бренда.

«Значительный объем этих автомобилей был реализован в рамках крупной корпоративной сделки, где конечным покупателем стал партнер сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв"», – рассказал представитель марки.

По неофициальным данным, речь идет примерно о 1100 единицах техники. Напомним, за первые четыре месяца 2026 года продажи Bestune T77 составили 1940 единиц, что кратно больше прошлогоднего результата. Источник пишет, что сейчас дилеры заканчивают распродажу остатков: машины 2023 года выпуска без пробега отдаются за 1 950 000 рублей, а еще 100 тысяч можно выгадать, если сдать свое авто в трейд-ин.