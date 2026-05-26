Новый российский седан Senat 900 готов к старту продаж

Премиум-седан Senat 900 на базе китайского Hongqi H9 получил российский ОТТС

Первая модель нового российского бренда, Senat 900 получил российское Одобрение типа транспортного средства.

Как известно, ОТТС разрешает продажи модели на территории России. Как уточняет источник, обративший внимание на публикацию сертификационных документов, под капотом у Сената будет стоять бензиновый 3-литровый V6 от компании FAW – этот мотор имеет заводской индекс CA6GV30TD-05. Отдача двигателя 326 л.с.и 450 Нм, что соотвествует ранее анонсированным характеристикам.

Согласно ОТТС, в паре с двигателем работает 8-ступенчатый автомат, передающий момент на обе оси. Таким образом, даже в базовой версии Senat 900 будет полноприводным.

Напомним, Senat 900 планируется к производству на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Модель является клоном китайского Hongqi H9 с поправкой на стилистические изменения в духе «старшего» Aurus Senat. Премьера модели запланирована на 4 июня, она пройдет в рамках ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге.