Минтранс представил правила ведения реестра грузовых перевозчиков

Минтранс предложил вести реестр грузоперевозчиков на платформе «Гослог»

Согласно проекту нового приказа Минтранса, учёт всех грузоперевозчиков с 1 марта 2027 года будет вестись исключительно в электронном виде. Для этого решили задействовать платформу «Гослог» – именно там появится единый цифровой реестр.

Документ поясняет механизм: всю информацию о перевозчике и его машинах будут вносить, менять или удалять сотрудники Ространснадзора и его территориальных подразделений. Заявку на включение в реестр можно подать через личный кабинет на портале госуслуг – данные должны обработать не позднее следующего рабочего дня после уведомления.

Интересно, что «Гослог» станет обмениваться данными с другими государственными базами автоматически. Речь идёт о ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестре транспортных средств и списке международных перевозчиков – всё через систему межведомственного взаимодействия. Выписку из реестра тоже будут генерировать сами, без участия человека, причём с QR-кодом, по которому можно перейти к конкретным сведениям.

Какие именно данные попадут в реестр? Помимо самого перевозчика и его транспорта, туда включат сведения о специалистах по безопасности дорожного движения, видах грузов, которые компания возит, и даже об ответственности по страховке.

