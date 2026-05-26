Объявлены цены на три модели Volga

От 2,75 млн рублей: возрожденный бренд Volga раскрыл цены на весь модельный ряд

Возрожденная марка Volga раскрыла цены на три новые модели. Volga C50 – бизнес-седан, начальная стоимость которого установлена на отметке 2 899 000 рублей. Под капотом у него двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Версий у мотора, по сути, две: на 150 или на 200 лошадиных сил. Агрегатируются они, кстати, с семиступенчатым роботом.

Кроссовер K40 обойдется дешевле своего «собрата» – минимум 2 749 000 рублей. За эти деньги вы получите машину с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и роботизированной коробкой на семь ступеней. Правда, есть и альтернатива: двухлитровый движок на 200 сил, к которому прилагаются уже восьмидиапазонный автомат и полный привод.

Флагман семейства, полноприводный внедорожник K50, стоит совсем других денег – от 4 199 000 рублей. Его силовой агрегат – 2,0-литровый турбомотор, выдающий 238 л.с., плюс восьмиступенчатая автоматическая коробка и система полного привода.

В дилерских центрах все три модели появятся уже в июне. Гарантия на автомобили – пять лет или 150 тысяч километров пробега. А вот детальные комплектации и цены обещают раскрыть поближе к моменту начала продаж.