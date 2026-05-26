Туристический автобус российского производства — больше комфорта!

«Соллерс» показал предсерийный туристический автобус Sollers SA9 с автоматом

Туристический автобус Sollers SA9 обзавелся версией с автоматической коробкой передач.

Предсерийный образец с 6-ступенчатым автоматом был представлен на Международном транспортном фестивале «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге. Сейчас такие машины проходят финальный этап сертификационных испытаний, а старт продаж намечен на IV квартал 2026 года. Версия с АКП дополнит уже продающийся в России вариант SA9 с 6-ступенчатой механической коробкой передач Fast Gear.

Двигатель обеих модификаций – рядная дизельная «шестерка» объемом 9,3 литра и мощностью 370 л.с.

В автобусе с автоматической коробкой режимы трансмиссии переключаются с блока кнопок, расположенного на левом водительском подлокотнике. В комплектацию входят ABS, антипробуксовочная система ASR, система стабилизации кузова ESC, круиз-контроль с управлением на руле и система камер внешнего и внутреннего обзора.

Напомним, Sollers SA9 – копия китайского автобуса Ankai, собирают такие машины на Дальнем Востоке. Салон вмещает 53 пассажира – это максимальная вместимость, без опциональных санузла и холодильника. Отдельно предусмотрено рабочее место экскурсовода. Кресла – с комбинированной отделкой и регулируемыми спинками. В салоне есть складные столики, индивидуальные дефлекторы вентиляции, USB-порты с подсветкой для зарядки гаджетов, атмосферное освещение с контурной светодиодной подсветкой, система кондиционирования. Объем багажных отсеков может достигать 3,1 куб.м.