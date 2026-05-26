Три фатальных ошибки при заправке кондиционера

Чмелев рассказал, что убивает кондиционер и ведет к дорогому ремонту автомобиля

Российским водителям объяснили, как неправильная заправка кондиционера может уничтожить систему охлаждения.

По словам эксперта автосервиса Валерия Чмелева, многие ошибки ведут к перегреву компрессора, утечкам фреона и серьезным тратам.

Первое и самое грубое нарушение – долить свежий газ поверх старого, не удалив остатки хладагента, воздух и влагу. Влага внутри системы превращается в кислоту, которая разъедает алюминий. В итоге компрессор начинает шуметь и греться, а трубки – протекать.

Вторая типичная ошибка – заправка кондиционера «на глаз», по манометрам, без контроля точного веса хладагента.

Производитель указывает массу в граммах не просто так. Недолив снижает охлаждение, а перелив создает опасное давление, которое грозит гидроударом и разрушением компрессора.

Наконец, многие забывают про масло. В контуре циркулирует не просто фреон, а смесь с компрессорным маслом. Если не долить его – механизм заклинит от сухого трения. Если перелить – масло заблокирует циркуляцию. Профессионалы всегда заправляют по весам и с полной откачкой старой смеси.