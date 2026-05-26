Чем хороша новая универсальная платформа ГАЗа, и почему она стала прорывным решением

Максим Кадаков: новая платформа ГАЗа – это заявка на серьезный мировой уровень

Ранее мы писали, что сегодня, 26 мая, на выставке COMvex 2026, которая проходит в Москве, ГАЗ впервые представил универсальную безрамную платформу для машин нового поколения.

Она позволяет на одной базе создать и фургон, и маршрутное такси. Конструкция относительно легкая за счет отказа от рамы, предлагает разные типы подвесок и любую компоновку: передний, задний или полный привод, а также любые двигатели – от бензинового до водородного.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Уникальность этой платформы в том, что у нас такого не было, и вообще это заявка на серьезный мировой уровень.

Задача этой платформы в следующем – чтобы на ней строить совершенно разные автомобили, чтобы человек, который заказывает себе коммерческий автомобиль – ему нужна длинная машина, короткая, низкая, высокая, переднеприводная, полноприводная и т.д. Любая – газовая, бензиновая, электрическая, чтобы он, когда придет заказывать себе Газель следующего поколения, обязательно, исходя из своего запроса, нашел подходящий вариант.

Эта платформа такое позволяет. Она безрамная, типа скейта, как сейчас у всех электромобилей. И на выставке представлен именно электрический двухмоторный вариант. Мотор мощностью под 200 кВт, это номинал около 80 кВт, с батареей около 80 кВт·ч.

Важно то, что это продумано нашими инженерами, и это все можно локализовать, да вообще это и так все наше – моторы 3 в 1: двигатель, редуктор, инвертор.

И будет очень красивый дизайн, современная машина для аккуратной эксплуатации по хорошим дорогам, это вам не рамная Газель, которую вечно безбожно перегружают. Это машина многофункциональная. Она может быть и скорой помощью, и развозным автомобилем, и пассажирским, и со сдвижными дверями по левому и по правому борту, и так далее.

То есть это очень универсальное и очень крутое решение. Я искренне рад, что появилась такая крутая платформа, я сказал об этом президенту ГАЗа Вадиму Сорокину. Это перспективно и это один из тех редких проектов, который государство обязано поддерживать.

Нижегородцам же, насколько мне известно, на это не дали ни рубля, все это делается на свои деньги, заработанные на обычных Газелях.