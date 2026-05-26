В продаже появилась новая практичная Toyota за 1 млн рублей

В России появились в продаже новые Toyota Yaris L-X по цене от 1,1 млн рублей

В Россию по параллельному импорту начали завозить еще одну интересную модель из Поднебесной – «вседорожный» хэтчбек Toyota Yaris L-X. Габаритами он чуть уступает знакомой многим Kia Rio X-Line, зато радует ценой: во Владивостоке автомобиль доступен для заказа за 1 140 000 рублей.

Это не привычный японский хэтч, а версия для китайского рынка, выпускаемая совместным предприятием GAC Toyota. От обычного «Яриса» ее отличает более агрессивная внешность – иная решетка радиатора, переработанные задние фонари и защитный пластиковый обвес по периметру кузова. Главное преимущество – увеличенный дорожный просвет со 125 до 145 мм.

Оснащение у базовой версии за 1,14 млн рублей очень скромное, но для такой цены оно вполне простительно. В списке оборудования: кондиционер, частично мультифункциональный руль, мультимедиа с сенсорным экраном, литые диски, обогрев и электрорегулировка зеркал. Для сравнения, обычная LADA Granta Cross стартует от 1 196 000 рублей, а за кросс-лифтбек Granta Active Cross просят уже 1 206 000 рублей. Кросс- универсал LADA Iskra SW Cross и вовсе обойдется минимум в 1 657 000 рублей.

Параллельно с этим другая владивостокская компания предлагает еще более спартанскую версию Yaris L-X – за 1 330 000 рублей. Вместо цветного экрана тут установлена простая аудиомагнитола с маленьким монохромным дисплеем, а литые диски заменены на стальные с пластиковыми колпаками. Салон в обоих случаях тканевый.

Toyota Yaris L-X

Если захочется большего комфорта, можно обратиться к продавцам из Набережных Челнов. За 1 790 000 рублей вам привезут машину «под ключ» в любой город России. Правда, отличия от базовой версии сводятся к кожаному салону и глянцевым вставкам в отделке – мультимедиа останется такой же простой.

Что касается технической начинки, она едина для всех вариантов. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный мотор, выдающий 112 л. с. и 139 Нм крутящего момента. В паре с ним трудится вариатор с имитацией восьми передач, а привод доступен только передний.

Toyota Yaris L-X

«За рулем» можно читать в ВКонтакте