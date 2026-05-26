Почему россияне стали брать меньше автокредитов

Средний размер автокредита в России снизился до 1,43 млн рублей в апреле

Средний размер кредита на покупку транспортного средства в апреле 2026 года уменьшился на 4%. Для сравнения, в марте этот показатель достигал 1,49 миллиона. Эксперты связывают перемены с ростом финансовой нагрузки на заемщиков и ужесточением банковской политики.

По данным аналитической платформы «Баланс-Платформа», рынок явно остывает после весеннего всплеска. Если в январе на новые машины брали, в среднем, 1,58 млн рублей, то теперь этот показатель рухнул до 1,43 миллиона. Вторичный рынок, наоборот, держится стабильнее – там средний чек почти не изменился, оставшись на уровне 1,44 миллиона.

«Банки перешли к стратегии точечной селекции. Фактически, мы наблюдаем выдавливание случайных клиентов из премиальных сегментов в сторону более сдержанных финансовых решений», – пояснил логист по грузоперевозкам и аналитик тарифов Денис Крылов.

Эра доступных кредитов закончилась. Теперь, чтобы получить финансирование на новое авто, нужно подтверждать официальный доход в 200-250 тысяч рублей ежемесячно. И это больше, чем реальные расходы на эксплуатацию машины вместе со страховками.

«Рост требований к доходу – это не прихоть, а прямая защита от просрочек. Банки сейчас как саперы: любая неверная оценка рисков приводит к потере ликвидности», – заявила специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Средние ставки по рынку застыли на отметке 14%. Но в сегменте новых машин кредиторы пытаются оживить спрос через программы с крупным первым взносом. Правда, клиенты стали гораздо расчетливее: предпочитают растягивать выплаты на шесть лет, чтобы не перегружать бюджет.

«Сегодняшний заемщик – это человек с калькулятором вместо эмоций. Он внимательно изучает график платежей, потому что любая ошибка в расчетах обернется дорогой потерей актива», – подчеркнула юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Люди подстраиваются: берут более дешевые комплектации или увеличивают собственный первоначальный взнос, чтобы снизить долговую нагрузку. Но шансы на одобрение все равно минимальны – скоринг стал жестче. Нижняя планка для «безопасного» кредита на вторичном рынке сейчас – доход от 130 тысяч рублей.

Ставки понемногу снижаются, но требования к стабильности зарплаты растут. «Легкие» деньги с рынка исчезли окончательно, и единственный способ вписаться в лимиты банка – увеличить срок, уменьшив ежемесячный платеж.