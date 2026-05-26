С гибридом: Honda выпустила аналог Lada Vesta

Обновленный седан Honda City 2026 года дебютировал в Таиланде

Японская компания Honda официально представила обновленный седан City 2026 модельного года. Премьера состоялась в Таиланде, где действующее поколение модели стоит минимум 599 000 бат – это примерно 1,31 млн рублей по текущему курсу. Ожидается, что и новинка будет продаваться примерно в той же ценовой категории.

По габаритам City вполне сопоставима с российской Lada Vesta. Правда, у Весты чуть больше колесная база, зато сама Honda длиннее. Но главное отличие – в технике. Под капотом обновленного седана стоит литровый турбодвигатель, работающий в паре с вариатором. А для тех, кто хочет большего, предлагаются дорогие версии с гибридной силовой установкой. Она построена на базе безнаддувного мотора объемом 1,5 литра и электродвигателя, которые вместе выдают 125 л.с. – для сравнения, у предшественника было 120 сил.

Снаружи новинку легко узнать по заостренной светодиодной оптике и узкой радиаторной решетке с сотами. Передний бампер получил крупный воздухозаборник. А версия RS, ко всему прочему, обзавелась красными эмблемами и более агрессивным дизайном – на любителя спортивного стиля.

Внутри перемен тоже хватает. На центральной консоли теперь красуется 10-дюймовый сенсорный дисплей. Правда, в базовой комплектации экран будет поменьше. Также в салоне появилась светодиодная подсветка, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка и самозатемняющееся зеркало. Выйти на рынок Таиланда обновленная Honda City должна уже в конце августа.