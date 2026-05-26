Размером с Camry, но дешевле и с полным приводом: новый седан за 1,2 млн рублей

За 23 часа собрано 10 000 заказов на новый седан Geely Galaxy Star 7

Geely Galaxy отчиталась о более чем успешном дебюте флагманского седана Star 7. По итогам первых суток компания зафиксировала впечатляющий результат: версию Max заказали свыше 10 000 раз всего за 23 часа после старта продаж. Причина такого ажиотажа, по всей видимости, кроется в балансе оснащения и цены. Базовый прайс на всю линейку начинается от 108 800 юаней (примерно 1,2 млн рублей), а топовая версия обойдётся в 139 800 юаней (около 1,5 млн рублей). Вдобавок к этому на старте действует временная акция – прямая скидка 10 000 юаней (100 тыс. рублей) на любую из доступных комплектаций.

Geely Galaxy Star 7

Что касается размеров, то новый седан получился крупным: длина 4958 мм, ширина 1915 мм, высота 1505 мм при колёсной базе 2852 мм. При этом багажник, кстати, вмещает внушительные 541 литр. Из интересных деталей – атмосферная подсветка с 256 оттенками, что уже стало привычным для премиальных моделей. Но главная «фишка» внутри – встроенный робот Eva. Galaxy Star 7 стал первым автомобилем бренда, где этот ассистент способен распознавать эмоции водителя и в ответ отображать анимированную мимику прямо на экранах.

Интерьер Geely Galaxy Star 7

Под капотом – гибридная установка, выдающая 424 л.с. и 526 Н·м пикового момента. С таким запасом мощности седан разгоняется до сотни всего за 5,4 секунды, что для габаритной машины весьма бодро. А ещё в базе идёт интеллектуальный электрический полный привод e-AWD. Система в реальном времени адаптирует распределение крутящего момента, подстраиваясь под качество дороги и текущие условия – на деле это помогает увереннее держаться на скользком покрытии или при резких манёврах.