Рама, дизель, полный привод — новый внедорожник Toyota уже в РФ: актуальные цены

Toyota Fortuner из ОАЭ предлагается в России с ценами от 4,5 млн рублей

Пожалуй, единственный рамный внедорожник, который сейчас можно ввезти в Российскую Федерацию с минимальной ставкой утилизационного сбора, – это Toyota Fortuner. Эту модель официально реализовывали на местном рынке с 2017 по 2022 год, а сейчас её доставляют в страну по параллельным каналам, в основном из Объединенных Арабских Эмиратов.

Если верить данным с досок объявлений, за рестайлинговый Fortuner второго поколения без реального пробега придётся выложить как минимум 4 500 000 рублей. Поставщики из Омска и Владивостока готовы привезти такой автомобиль под заказ примерно за ту же сумму – чуть дороже или дешевле, но в пределах этих цифр.

В любом случае в РФ попадёт внедорожник, оснащённый 2,4-литровым турбодизелем серии 2GD-FTV мощностью 150 лошадиных сил. Работает он в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой и системой Part-Time, подразумевающей жесткое подключение переднего моста. Именно эта модификация и позволяет получить льготные ставки на утильсбор: в итоге он составляет всего от 3400 до 5200 рублей – вместо многих сотен тысяч.

Любопытно сравнить цены с конкурентами. Обновлённый китайский рамник Haval H9, который появился в продаже в феврале, в версиях 2026 модельного года стоит от 4 799 000 до 5 299 000 рублей. Корейский KGM Rexton обойдётся ещё дороже – даже с учётом прямой скидки в 700 тысяч его минимальная цена составляет 5 190 000 рублей.

За 4 650 000 рублей новый Fortuner со 150-сильным дизелем можно приобрести сразу из наличия. Например, такой вариант предлагают в Красноярске. В других же городах за аналогичную цену его поставляют только под заказ: в Новосибирске – 4 650 000 рублей, в Твери – 4 680 000 рублей, в Тюмени – 4 720 000 рублей, в Самаре – 4 742 000 рублей, а в дальневосточной Находке – 4 750 000 рублей.

Несколько иные цифры у продавцов из Благовещенска (4 850 000 рублей) и Воронежа (та же сумма). В Санкт-Петербурге доставка обойдётся уже в 4 950 000 рублей, а в Москве запрашивают минимум 5 100 000 рублей. Правда, во всех перечисленных объявлениях фигурирует всё тот же 2,4-литровый 150-сильный дизель.

Встречаются на рынке и более мощные версии, но для них льготные условия по утильсбору уже не действуют. К примеру, Toyota Fortuner с 2,7-литровым 166-сильным атмосферным мотором 2TR-FE и шестиступенчатым автоматом стоит 5 950 000 рублей – такой вариант продают в ингушском Карабулаке, а во Владивостоке его готовы привезти под заказ за 6 535 000 рублей.

Самый же мощный представитель линейки – с 200-сильным дизелем на 2,8 литра (мотор 1GD-FTV) и тем же 6-ступенчатым автоматом – обнаружился в Грозном. Там его оценили в 6 990 000 рублей.