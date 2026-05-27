Способно ли укрепление рубля компенсировать резко выросший утильсбор

Эксперт Забора: укрепление рубля подстегнуло спрос на б/у машины из-за границы

Россияне вновь заинтересовались покупкой подержанных машин из Японии, Китая и Кореи. Причина – укрепление рубля, которое, по мнению покупателей, должно сделать импорт заметно дешевле, чем пару месяцев назад.

Autonews.ru опросил профессиональных продавцов, чтобы выяснить, насколько выгодно сейчас заказывать иномарки с пробегом, какие модели разбирают чаще всего и способен ли крепкий рубль перекрыть выросшие расходы на ввоз.

Глеб Шнайдер, глава компании «СпецАвтоТрейд» (занимается поставками иномарок), считает, что зависимость спроса от валютных качелей невелика. По его словам, клиенты действительно активизируются при крепком рубле, но при обратной динамике заметного спада заказов не происходит. Текущий рост эксперт связывает в том числе с сезонностью – перед летом россияне традиционно активнее покупают машины.

Дмитрий Забора, глава Carwin (поставки из Китая, Кореи и Японии), отметил, что рынок ожил примерно полтора месяца назад. Тогда доллар упал с привычных 80 рублей до 75, и количество запросов стало расти. А после того, как курс пробил отметку в 70 рублей, спрос, по сути, стал ажиотажным.

Правда, эксперт считает, что значительная часть этого интереса – эмоции, подогретые рекламой про «резкое удешевление». На волне этого, кстати, активизировались и мошенники.

«Недавно считали для клиента Honda Civic 2022 года – получилось 1,8 млн рублей. Хотя еще в прошлом году такие машины больше 2 млн стоили. Клиент говорит, что ему обещали привезти за 1,2 млн. Хотя сама машина в Китае именно столько стоит», – рассказал Забора.

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», настроен более осторожно. Он говорит, что глобального роста на рынке бэушных машин сейчас нет, а вот в нише параллельного импорта число заказов действительно подросло – и это заслуга укрепления рубля. Зато машины, которые уже стоят на складах, привезенные по более высокому курсу, теперь интересуют покупателей все меньше, посетовал специалист.

Ситуацию с разных сторон

Елена Лисовская, эксперт по подбору машин из-за рубежа и автор YouTube-канала «Лиса рулит», утверждает, что крепкий рубль сильнее повлиял на заказы новых авто. Сегмент же с пробегом остается в заложниках у высокого утильсбора.

«У нас, например, автомобили с пробегом – это меньше 10% от общего числа заказов. Да, курс повлиял. Но какого-то яркого всплеска спроса я не вижу», – отметила Лисовская.

Глеб Шнайдер при этом добавляет: укрепление рубля в первую очередь сказывается на машинах из Китая и Кореи. Вот только китайские продавцы очень быстро адаптируются и, несмотря на ситуацию с курсом, корректируют цены, чтобы оставить прежнюю доходность.

«В момент ослабления юаня цены на автомобили для нас становятся немного приятнее. Но если курс фиксируется хотя бы на неделю, то китайцы корректируют цены до той степени, чтобы машины стоили как до укрепления рубля», – объяснил Шнайдер.

Впрочем, удешевление все же есть. Например, Toyota Levin, по словам Шнайдера, еще два месяца назад стоила около 1,6 млн рублей. Сейчас ее можно привезти примерно за 1,5 млн рублей. Разница есть, но не такая значительная, как хотелось бы.

Дмитрий Забора приводит свои примеры: новый Toyota RAV4 после снижения курса подешевел на 200-250 тысяч рублей. Компактные модели вроде Toyota Corolla из Китая скинули около 100 тысяч.

Но на серьезные корректировки рассчитывать не стоит. Эксперт вспомнил семиместный Volkswagen Touran. Еще год назад в хорошем состоянии в Китае он стоил 120 тысяч юаней. Потом ввели утильсбор, и после декабря цены взлетели до 140-145 тысяч. Сейчас попадаются экземпляры и по 180 тысяч при том, что три года назад новый такой автомобиль стоил 178 тысяч юаней.

«То есть цены разогнаны просто безумно на фоне ажиотажного спроса», – резюмировал специалист.

При этом он подчеркивает: реальное снижение стоимости куда скромнее того шума, что творится на рынке. Падение курса с 80 до 70 рублей – это разница примерно в 12%. «Это приятный бонус, но не повод говорить о тотальном обвале цен», – пояснил Забора.

Что мешает ценам упасть

Практически все опрошенные эксперты едины во мнении: укрепление рубля не перекроет резко выросший утильсбор. Глеб Шнайдер называет его фактически заградительной мерой. Чтобы компенсировать повышение ставок, продавцам из Китая и Кореи пришлось бы «отдавать машины бесплатно». Особенно это касается моделей мощнее 160 л.с. – они не подпадают под льготную ставку.