Ремонтировать дороги в России будут за счет нарушителей: подробности

В России штрафы за нарушения ПДД направят на улучшение дорожной инфраструктуры

Власти намерены серьезно перекроить схему использования денег от автомобильных штрафов. Суть задумки в том, чтобы средства, которые водители платят за нарушения, шли исключительно на повышение безопасности и качества самих дорог.

Регионам предлагают закрепить жесткое правило: все поступления от штрафов за ПДД можно тратить только на три вещи. Во-первых, на ликвидацию аварийно-опасных отрезков трасс. Во-вторых, на совершенствование организации самого движения. И в-третьих – на устранение причин, которые напрямую провоцируют ДТП.

Внести соответствующие изменения в местные нормативные акты планируют уже к концу 2026 года. Ответственность за выполнение поручения полностью ложится на плечи региональных властей. Кстати, стоит напомнить, что с 1 января 2025 года действует четкая пропорция: 75% от оплаченных штрафов уходит в региональные бюджеты, а оставшаяся четверть – в федеральный.