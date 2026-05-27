В России стартовали продажи самого навороченного кроссовера Voyah: цена удивит

Российские цены на Voyah Taishan X8 в версии Ultra начинаются от 7,23 млн рублей

По столичным дилерским центрам прокатилась новость: официально открыт приём заявок на самый мощный кроссовер бренда Voyah – модель Taishan X 8. Речь идёт о флагманском SUV , который, по сути, собрал в себе всё самое современное, что есть у китайского производителя, – гибридная установка, пневма, полный привод, да ещё и задние колёса тут подруливающие.

Габариты у машины внушительные. Длина новинки достигает 5,2 метра, ширина – чуть больше двух метров (2025 мм), а в высоту кроссовер тянет на 1814 мм.

Voyah Taishan X8

Силовая часть построена по схеме параллельного гибрида. В сумме установка выдаёт 380 лошадиных сил. За бензин отвечает турбомотор объёмом 1,5 литра (150 сил), а помогают ему два электродвигателя. Питаются они от батареи на 65 кВт·ч. Что любопытно: на чистом электричестве Taishan X 8 способен проехать до 300 км – для крупного кроссовера это очень достойный показатель.

Динамика тоже на уровне. Первую «сотню» флагман набирает за 5,5–5,8 секунды – погрешность зависит от конкретной версии. При этом максималка ограничена на отметке 200 км/ч.

Цены на новинку уже озвучены. Базовая версия Ultra обойдётся минимум в 7 230 000 рублей. За доплату в 300 тысяч можно взять топовое исполнение Ultra +. Тут уже идёт матричная светодиодная оптика, память настроек рулевой колонки и электропривод дверей. По меркам сегмента – вполне конкурентное предложение, особенно с учётом гибридной начинки и пневмоподвески.