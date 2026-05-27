Назван неочевидный фактор, мешающий одобрению автокредита

Эксперт Мольков: долги по налогам и штрафам мешают получить автокредит

Даже банальная недоплата по налогам или штрафам способна перечеркнуть планы на покупку машины в кредит. Как объяснил Дмитрий Мольков, замгендиректора по финансовым сервисам в группах «АВТОДОМ» и «АвтоСпецЦентр», банки обращают внимание на, казалось бы, мелкие недочеты.

По его словам, заемщику стоит заранее разобраться со своей долговой нагрузкой. Шансы на одобрение заметно возрастут, если погасить все мелкие займы и собрать полный пакет документов. Обязательно потребуются справка 2-НДФЛ и выписки с банковских счетов. С этого года финучреждения в обязательном порядке сверяют доходы клиента через официальные каналы.

«Отказать в автокредите могут из-за плохой кредитной истории или если ее вообще нет. Еще одна частая причина – ежемесячный платеж превышает половину дохода. Отказ не исключен, если в анкете указаны недостоверные данные или висят неоплаченные долги по налогам и штрафам», – подчеркнул Мольков.

Также эксперт напомнил о списке обязательных документов. Для заключения договора потребуются паспорт РФ и водительское удостоверение. Кстати, сама машина, купленная взаймы, обычно находится в залоге у банка, пока вся сумма не будет выплачена.