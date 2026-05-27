На продажу выставили редкую Ниву с заводским дизелем: сколько за нее просят?

ВАЗ-21215 с турбодизелем Peugeot XUD9SD продается в РФ за 350 тыс. рублей

В Саратовской области на продажу выставили ВАЗ-21215 по цене 350 тысяч рублей. Этот автомобиль – не обычная «Нива», а редкая модификация с турбодизельным мотором Peugeot XUD 9 SD , который выдает около 75 лошадиных сил и крутящий момент в районе 130-140 Нм.

Машины этой серии собирали небольшими партиями ещё в девяностые годы на дочернем предприятии АвтоВАЗа «Лада-Экспорт». Основной рынок сбыта для них находился за границей, так что в России такие экземпляры встречаются нечасто.

Согласно заявлению продавца, кузов внедорожника сохранился в приличном состоянии, а все узлы и агрегаты функционируют без нареканий. Пробег у авто – 150 тысяч километров.

«Машина юридически чистая, состоит на учёте. Отличный вариант для охоты, рыбалки или в коллекцию», – отмечает собственник.