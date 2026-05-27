Новая российская марка развернет крупную дилерскую сеть по всей России

Холдинг «АГР» и Defetoo развернут дилерскую сеть бренда ESTEO с 80 центрами в РФ

Новый российский премиальный автомобильный бренд ESTEO, появившийся благодаря партнерству холдинга «АГР» и компании Defetoo, официально объявил о старте формирования своей дилерской сети.

Инфраструктура для клиентов будет готова к работе уже с первого дня продаж. Развитая сеть сервисных центров призвана обеспечить владельцам доступ к качественному обслуживанию без задержек.

В состав дилерской сети ESTEO войдет более 80 современных центров, разбросанных по всем федеральным округам – от Калининграда до Владивостока. Чтобы ремонт не затягивался, у бренда появится собственный центральный склад запчастей. Это, по задумке, гарантирует наличие нужных деталей и оперативность любых технических работ.

Подготовка персонала в этих центрах – отдельная история. Все специалисты проходят многоступенчатое обучение, включая работу с высокотехнологичными машинами на новых источниках энергии (NEV). Такой подход призван обеспечить экспертный уровень сервиса даже для сложной техники.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи самого навороченного кроссовера Voyah стартовали в России.