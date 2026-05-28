Забыли оплатить парковку? Вам дадут целые сутки, чтобы исправиться
Минтранс России вынес на публичное обсуждение проект закона, который существенно меняет привычные правила. Теперь у водителей, оставивших машину на платной стоянке без шлагбаума, появятся целые сутки, чтобы рассчитаться за услугу.
Идея ведомства заключается в следующем: если парковка не оборудована автоматическими системами на въезде (которые фиксируют номер и время), у автомобилиста будет 24 часа с момента остановки. Главная цель – сделать оплату более гибкой, а заодно снять с людей излишнее административное давление. Кстати, документ впервые вводит на федеральном уровне само понятие «парковочная деятельность» и обещает создать централизованную систему управления всем этим пространством.
В марте премьер Михаил Мишустин поручил профильному министерству подготовить такие поправки к 1 июня. На данный момент сроки оплаты диктуют местные власти, а в большинстве городов работает предоплата через приложения, паркоматы или SMS.
Напомним, что ранее депутаты Госдумы уже направляли регионам запросы, касающиеся ситуации с платными парковками.
