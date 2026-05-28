Забыли оплатить парковку? Вам дадут целые сутки, чтобы исправиться

Минтранс РФ предложил давать водителям 24 часа на оплату парковки без штрафа

Минтранс России вынес на публичное обсуждение проект закона, который существенно меняет привычные правила. Теперь у водителей, оставивших машину на платной стоянке без шлагбаума, появятся целые сутки, чтобы рассчитаться за услугу.

Идея ведомства заключается в следующем: если парковка не оборудована автоматическими системами на въезде (которые фиксируют номер и время), у автомобилиста будет 24 часа с момента остановки. Главная цель – сделать оплату более гибкой, а заодно снять с людей излишнее административное давление. Кстати, документ впервые вводит на федеральном уровне само понятие «парковочная деятельность» и обещает создать централизованную систему управления всем этим пространством.

В марте премьер Михаил Мишустин поручил профильному министерству подготовить такие поправки к 1 июня. На данный момент сроки оплаты диктуют местные власти, а в большинстве городов работает предоплата через приложения, паркоматы или SMS.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы уже направляли регионам запросы, касающиеся ситуации с платными парковками.

