Рестайлинг УАЗ Патриот — фото и видео!

Обновленный УАЗ Патриот показался на новых фото блогеров и в заводском репортаже

Осенью 2026 года ожидается дебют обновленной версии внедорожника УАЗ Патриот, и чем ближе к сроку, тем больше становится новостей об этой ожидаемой новинке.

В конце мая рестайлинговый Патриот показала в своем видеосюжете пресс-служба завода, а Телеграм-канал KhaDm разместил фото внешности и интерьера предсерийной машины. Обновленная модель получит полностью диодную светотехнику, обновленное рулевое колесо, новую мультимедиа с горизонтальным экраном и иную облицовку тоннеля. Последнее – не просто дань моде: поменялся сам центральный тоннель кузова, что должно сделать посадку удобнее, отмечают на заводе.

Кроме того, в перечне замеченных на предсерийной машине функций фигурируют многоступенчатый подогрев передних сидений, обогрев руля, кнопка активации режима «Off road» и полноценный климат-контроль.

Но главное – изменения по технике: помимо бензинового ZMZ Pro объемом 2,7 л и мощностью 150 л.с., в гамме силовых агрегатов появится дизель JAC, локализованный «Соллерсом» в РФ: 2 литра, 136 л.с. и 320 Нм в союзе с 5-ступенчатой МКП и электронноуправляемой РК. В продаже обновленные Патриоты ожидаются в начале осени.