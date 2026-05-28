Новый российский бренд завершил ключевой этап формирования дилерской сети

TENET PLUS выбрал 101 официального дилера для сети от Калининграда до Хабаровска

Новый российский автомобильный бренд TENET PLUS подвёл итоги конкурса среди желающих получить статус официального дилера. После рассмотрения всех заявок компания остановилась на 101 партнёре – именно они станут костяком будущей дилерской сети по всей стране.

География охвата впечатляет: точки продаж появятся более чем в 60 городах России. Машины TENET PLUS будут доступны и в Калининграде, и в Хабаровске, так что бренд делает ставку на единые стандарты сервиса и широкую доступность моделей для клиентов.

Формирование сети – один из важнейших этапов для марки. В TENET PLUS подчёркивают: делается упор на профессиональную и сбалансированную инфраструктуру, которая соответствует ожиданиям современных покупателей.

При отборе партнёров смотрели на опыт в автобизнесе, крепкую управленческую команду, устойчивое финансовое положение и, конечно, готовность обеспечивать сервис по стандартам бренда.

Кстати, в компании нацелены на долгосрочное сотрудничество с дилерами. Сеть, по задумке, должна гарантировать клиентам одинаково высокий уровень взаимодействия с брендом на всех этапах – от первого знакомства до покупки и техобслуживания.

Напомним, TENET PLUS – совместный проект холдинга «АГР» и компании Defetoo. Основная идея бренда – «Быть элегантным», то есть объединить стильный современный дизайн, технологичность и максимальный комфорт для водителя.

Производство планируют на мощностях «АГР», а основу модельного ряд а составят кроссоверы разных размеров – от компактных до среднеразмерных. О конкретных моделях, ценах и датах старта продаж в компании обещают рассказать позже.