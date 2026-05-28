Новый кроссовер Geely дешевле 1 млн рублей: что о нем известно

Geely представила обновлённый кроссовер Cowboy 2026 года с внедорожными опциями

Китайский автопроизводитель поделился снимками обновлённого Geely Cowboy 2026 модельного года. Как отмечается в официальном сообщении, машина внешне почти не изменилась по сравнению с версией, которая была до этого. А раз так – вполне вероятно, что и прайс-листы останутся на прежнем уровне. На данный момент такой кроссовер в Поднебесной стоит от 93 900 юаней – это около 981 000 рублей по текущему курсу. Старт реализации на домашнем рынке намечен на 30 мая.

Визуально новинка действительно почти копия предшественника. Разве что сзади появился грузовой отсек с водонепроницаемой конструкцией – вот и всё заметное отличие. По традиции для Cowboy доступны разные внедорожные пакеты. В их числе, кстати, и полноценный багажник на крыше, который спокойно выдерживает до 50 кг. При желании можно доукомплектовать авто и шинами, заточенными под езду по бездорожью.

Салон – привычная картина: двухспицевый руль, небольшая цифровая приборка и здоровенный 14,6-дюймовый тачскрин с мультимедийкой Flyme Auto. Воздуховоды по центру всё так же напоминают формой знак бесконечности. Из приятных мелочей – 256-цветная диодная подсветка интерьера, которую машина обрела как раз с этим обновлением.

Под капотом – без сюрпризов. Тот же 1,5-литровый турбомотор, выдающий 181 лошадиную силу. В паре с ним трудится 7-ступенчатый робот. В основе китайской модели лежат независимые подвески.

