В России власти обсуждают новый запрет, связанный с бензином

Правительство РФ обсуждает ограничения экспорта дизельного и авиатоплива

Правительство РФ прорабатывает возможность расширения экспортных ограничений на топливо.

Как стало известно, в кабинете министров всерьёз обсуждают запрет на вывоз не только бензина, но и дизельного топлива с авиакеросином. Вопрос поднимался на совещании у вице- премьера Александра Новака, правда, финального вердикта пока нет. Эту информацию подтверждают источники, работающие на рынке нефтепродуктов.

«Регуляторы будут оценивать ситуацию на топливном рынке страны, в том числе следить за экспортом, учитывая высокий спрос на отечественные нефтепродукты на внешних рынках из-за ситуации на Ближнем Востоке», – заявил собеседник издания «Известия».

Обеспечение внутреннего рынка топливом в нужных объёмах – задача первостепенная. Судя по всему, власти присматриваются к дополнительным рычагам, которые заставят поставщиков ориентироваться в первую очередь на российского потребителя, а не на зарубежные контракты. Эксперты полагают, что это помогло бы успокоить биржевые цены и послужило бы чётким сигналом для нефтяников: внутренний спрос превыше экспортной выгоды.

Напомним, с 1 апреля 2026 года в стране уже действует полный запрет на экспорт бензина. Кроме того, введено временное эмбарго на продажу дизтоплива за рубеж для непроизводителей. Такие жёсткие меры связаны с необходимостью удержать стабильность на внутреннем рынке на фоне роста мировых нефтяных котировок.

При этом вводить эмбарго на дизель всё же вряд ли станут – его производство у нас, по оценкам специалистов, остаётся профицитным. Выпускается примерно в два раза больше, чем требуется для нужд страны. Другое дело – авиакеросин: вот где действительно высока вероятность запрета. Причина – глобальные тренды и реальный риск дефицита авиатоплива на мировом рынке.

Ранее «За рулем» сообщал, можно ли доверять автомаслам российского производства.

«За рулем» можно читать и в MAX