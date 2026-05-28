Что изменится для водителей с 1 июня 2026 года

Четыре главных нововведения, которые ждут водителей в июне 2026 года

Сразу несколько важных для автомобилистов нововведений вступает в силу в России с первого дня лета. Коснутся они буквально каждого, кто садится за руль: от процедуры оформления мелкой аварии до правил заправки и ввоза машин из-за границы.

Упрощение работы с пьяными водителями

Президент подписал закон, который серьёзно меняет порядок работы инспекторов ГИБДД с нетрезвыми водителями. Поправки внесены в две статьи КоАП – 27.12 и 27.13, и они заработают сразу после официальной публикации. Раньше процедура отстранения от управления и отправки машины на штрафстоянку требовала оформления чуть ли не пяти разных бумаг. Теперь всё гораздо проще: обязательными остаются только направление на медосвидетельствование, акт освидетельствования и протокол о правонарушении (если алкоголь в крови подтвердился). Отдельные документы на отстранение и эвакуацию отменяются – достаточно будет внести пометки в основной протокол или постановление.

Бумажный европротокол: совет, а не обязанность

С первого июня сотрудники ДПС начнут напоминать водителям о наличии бумажного бланка европротокола. По действующим правилам предъявлять его по требованию инспектора вы не обязаны, но иметь при себе – очень разумно. Особенно в дальней дороге или в отпуске. В горах, за городом или в глухих деревнях интернет ловит далеко не всегда, а без связи оформить ДТП через приложение « Госуслуги Авто» не получится. Вот тут-то и выручит старый добрый бумажный бланк. Штрафа за его отсутствие не будет – это лишь рекомендация ГИБДД.

Новые правила на АЗС и в паркингах

МЧС совместно с топливными операторами ужесточает противопожарные требования. С 1 июня на заправках категорически нельзя пользоваться телефоном у колонки вне салона машины – из-за риска случайной искры. Исключение сделано только для оплаты через QR-код на терминале. Также разрешены исключительно заводские канистры со специальной маркировкой. Ожидается, что крупные сети откажутся от практики заправки «до полного» с оплатой после: теперь всё пойдёт по предоплате – через кассу, терминал или приложение.

Подземные паркинги тоже ждут перемен. Зарядки для электромобилей в подвалах станут только медленными, не больше 32 ампер. А автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) хранить под землёй запретят вовсе. Глухие перегородки между машино-местами тоже попали под запрет.

Новый порядок ввоза машин из ЕАЭС

С 1 июня 2026 года запускается система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Новшество касается только импорта автотранспортом из стран Евразийского экономического союза – Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Машины из Китая или Европы пока под это правило не подпадают. За двое суток до пересечения границы импортёр обязан подать в ФНС уведомление о поставке и перевести на спецсчёт обеспечительный платёж с НДС. После этого налоговая выдаёт QR-код, который передаётся перевозчику. Без этого кода фуру или автовоз на территорию России просто не пустят.

Что будет с ценами на машины?

Рост цен на автомобили в июне, по мнению гендиректора группы компаний «Автодом» Андрея Ольховского, возможен только из-за колебаний курса валюты. При этом даже если рубль укрепится, симметричного снижения цен не произойдёт. Зато из-за борьбы производителей за долю рынка стоимость машин может даже немного упасть. Эффект от изменения курса сказывается примерно через три месяца, так что по итогам первого полугодия значительного подорожания не ожидается, а при снижении валюты возможен обратный тренд.

«Все объемообразующие бренды с продажами более 50 тысяч автомобилей в год будут чувствительны к изменениям курса валюты», – отметил Ольховский. Вместо прямых скидок импортёры, скорее всего, предложат комплексные программы: трейд-ин или льготные условия по страховке. Начало мая выдалось вялым по продажам, зато конец месяца показывает неплохую динамику. Задача компаний – удержать уровень апреля или хотя бы быть чуть лучше. Реальные итоги рынка станут ясны в начале июня.

