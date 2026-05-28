Чиновники в Тюмени обновили автопарк, потратив 20,5 млн рублей

Власти Тюменской области купили элитные китайские внедорожники Haval H9

Тюменские чиновники обзавелись четырьмя люксовыми китайскими внедорожниками Haval H9. Машины собрали в топовой комплектации – их будут использовать как служебный транспорт. Соответствующий аукцион по контракту состоялся еще в начале апреля, а детали сделки появились на портале госзакупок.

Интересно, что за первые четыре месяца текущего года региональные власти потратили на покупку легковых авто в общей сложности 49 млн рублей. Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, расходы подскочили на 3 млн. URA.RU выяснило эти цифры после изучения тендеров через платформу «РосТендер».

Самый крупный заказчик – «Управление делами правительства Тюменской области». Ведомство провело сразу три аукциона на покупку машин. Самым дорогим как раз оказался упомянутый контракт с компанией «Зет-Моторс» на 20,5 млн рублей. По документам, поставили четыре HAVAL PRO H9. К слову, на открытом рынке цена одного такого внедорожника стартует от 4,7 и доходит до 5,2 млн.

Что еще покупали

Помимо этого, для нужд инвалидов региональный Соцфонд провел свои торги: общая сумма контрактов на транспорт там составила 19,9 млн рублей. Еще один автомобиль стоимостью 1,6 млн приобрел местный Роспотребнадзор.

Если смотреть на распределение бюджетных средств между компаниями, заметна явная концентрация. Лидирует уже знакомая нам «Зет-Моторс» с заказом на 20,5 млн. На втором месте по объему выручки – «Маркетинг-Бюро» (5,8 млн). Замыкают четверку «Урал» (1,56 млн) и «Дав-Авто» (1,42 млн).

С января по апрель 2026 года прошло 20 тендеров на поставку транспорта – на три больше, чем годом ранее. Правда, количество самих заказчиков сократилось вдвое (с 8 до 4), а поставщиков – с 6 до 4. Для сравнения: в 2025-м в торгах участвовали также «Тюмень- АВТОВАЗ» и «Акцент-Авто М».

