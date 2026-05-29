Чем грозит небольшой перебор с давлением в шинах

Эксперт Пархомчук: перекачанные шины ухудшают управляемость автомобилем

Перекачанные шины способны ухудшить управляемость автомобиля и ускорить снашивание протектора. Как рассказал руководитель группы техподдержки, тестирования и сертификации компании Ikon Tyres Александр Пархомчук, игнорировать этот аспект чревато серьезными последствиями.

Он подчеркнул: «Давление в шинах – это не та вещь, которой можно пренебрегать. Проверять его нужно обязательно на холодных шинах и не реже одного раза в две недели. Любое, даже небольшое отклонение от нормы способно серьезно сократить срок службы покрышки». Получается, если регулярно не следить за этим показателем, можно остаться без новой резины задолго до плановой замены.

Когда давление оказывается выше нормы, центральная часть протектора изнашивается куда активнее боковых зон. На деле это значит, что покрышка придет в полную негодность, так и не выработав положенный ресурс. Отклонение буквально в несколько десятых атмосферы – и езда становится не только дискомфортной, но и опасной.

Пятно контакта перекачанной шины с дорогой заметно сужается, что напрямую бьет по управляемости. Машина хуже держит траекторию в поворотах, вяло откликается на руль и ведет себя непредсказуемо на мокром асфальте. Особенно критично это становится при резких маневрах или экстренном торможении – тут терять контроль особенно рискованно.

Помимо прочего, излишне накачанная покрышка становится жестче и почти не гасит удары от выбоин, трещин и дорожных стыков. По сути, каждая неровность напрямую передается на кузов и подвеску, а сама шина начинает издавать отчетливый гул. Вместо плавной и тихой поездки водитель получает тряску и акустический дискомфорт, который сильно утомляет и отвлекает.

