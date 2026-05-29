Раскладывающиеся кресла в машинах могут запретить

В Китае могут запретить автомобильные сиденья с «нулевой» гравитацией

Нововведения в салонах машин, которые так напоминают домашние кресла для отдыха, вызывают всё больше вопросов у регуляторов.

Конструкция таких сидений, по мнению специалистов, таит в себе реальную угрозу. Ведь в момент столкновения люди, находящиеся почти в горизонтальном положении, могут попросту «провалиться» ниже пояса – тогда штатные ремни безопасности и подушки не смогут их защитить должным образом. В Министерстве промышленности и информационных технологий Китая на этой неделе официально заявили: это проблема, которую нельзя игнорировать.

Автопроизводители, в свою очередь, наперегонки оборудуют свои модели такими креслами, превращая пространство машины в некое подобие гостиной. Однако контролирующие органы придерживаются иной логики: автомобиль – это транспортное средство, а не комната отдыха на колёсах. И главный приоритет тут – безопасность, а не комфорт ради комфорта.

Обсуждение возможного запрета на такие сиденья вынесут на общественную площадку уже в июле. Любопытно, что это уже не первый подобный шаг: ранее в этом году китайские власти предложили отказаться от выдвижных дверных ручек после серии аварий, где их работа в экстренной ситуации оказалась под вопросом.

Как отмечает портал CarScoops, Китай уверенно превращается в самого жёсткого регулятора в мировой автомобильной безопасности. И это логично: поскольку страна остаётся крупнейшим рынком электромобилей, её решения вполне способны повлиять на глобальные стандарты.

