В России появилась новая отечественная автомобильная марка

«АГР» и Defetoo выводят на рынок РФ новый премиальный автобренд Esteo

В рамках сотрудничества холдинг «АГР» и компания Defetoo выводят на российский рынок уже четвёртый совместный проект - автомобильный бренд Esteo. Сообщается, что новинка будет представлена в премиальном сегменте и станет значимой частью общей линейки, призванной закрыть запросы самых разных категорий покупателей.

Новая марка не делает ставку на что-то одно. С одной стороны, Esteo предложит модели на новых источниках энергии (NEV) - с актуальными платформами и высокотехнологичной электроникой. С другой - в гамму войдут автомобили с классическими ДВС, где акцент сделают на инженерной проработке, выразительном дизайне и высоком качестве сборки. При этом саму философию бренда выстраивают вокруг идеи технологичного авто как естественной среды для жизни. Esteo стремится к тому, чтобы передовые решения дарили водителю уверенность и ежедневный комфорт.

Производство машин планируется развернуть на собственных мощностях «АГР». Фактически это очередной шаг к усилению локальной производственной базы и расширению технологического присутствия партнёров в России.

На данный момент неизвестно, какая именно модель станет первой под новым брендом. Рынок замер в ожидании - очень многое будет зависеть от того, как Esteo воплотит заявленную концепцию на деле.

