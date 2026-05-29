Депутаты Госдумы пересядут на возрожденную Волгу: что об этом известно

Депутатов Госдумы могут пересадить на Волги уже этой осенью

Официального подтверждения этой информации пока нет, но в кулуарах говорят, что «Волги» могут появиться в Госдуме уже с началом нового созыва, ориентировочно осенью 2026 года.

Водителей ГД уже предупредили о возможной смене машин. Сейчас многие по-прежнему ездят на Ford Mondeo четвертого поколения - машине, которая давно уже морально устарела. Но к осени, если верить слухам, им могут выдать новый транспорт. Один из водителей, Владимир, признался, что ему было бы любопытно снова поездить за рулем «Волги»: в советские годы он уже ездил на универсале ГАЗ-2402.

Такой шаг выглядит вполне разумным и с точки зрения структуры автопарка. Сегодня между Lada Aura и представительским Aurus образовался заметный разрыв. И именно Volga могла бы занять это промежуточное место.

Получается понятная иерархия: Lada - для нижнего звена, Volga - для среднего, Aurus - для высшего состава. Есть и куда более приземленная причина, по которой «Волга» снова может оказаться востребованной среди чиновников. Речь о деньгах. Разница в стоимости покупки, обслуживания и запасных частей между «Волгой» и Aurus — огромная. Для массового использования в госструктурах это критично. Кроме того, у «Волги» гораздо шире сервисная сеть. А это значит, что машину проще обслуживать в регионах.

